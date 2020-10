Eğlence mekânında çalışanlar sokak hayvanları için ter döküyor

-Maç önü detayı

-Halı sahadan detaylar

-Marketten mama alışverişi

-Özcan Yapıcı ile röp.

-Kaan Uluışık ile röp.

-Genel detay



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Halı saha maçının galibi sokak hayvanları oluyor- Bu maçın kaybedeni yok- Halı saha maçının amacı sokak hayvanlarını beslemek ESKİŞEHİR



- Eskişehir’deki eğlence sektörü çalışanlarının, sosyal sorumluluk bilinciyle halı saha maçlarının ardından sokak hayvanlarını beslemek için kilolarca mama alarak düzenledikleri organizasyon, şehrin pek çok işletmesinin de dahil olmasıyla her geçen gün büyüyor.Eskişehir’in pek çok yerinde bulunan eğlence mekânları, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesiyle vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyor. Her hafta yaptıkları halı saha maçlarına bir anlam katmak isteyen işletme sahipleri ve çalışanlar; maç sonunda para toplayarak hayvanlar için mama satın alırken, eğlencelerinin böyle bir hayır işine vesile olmasından çok memnun. Başlangıçta iki işletme arasında düzenlenen fakat iki haftada şehirdeki 14 işletmeye yayılan organizasyonun daha da genişlemesi bekleniyor.Proje çığ gibi büyüyorPandemi sebebiyle uzun zamandır kendi aralarında etkinlikler düzenleyemeyen çalışanlar, böyle bir sosyal sorumluluk projesinin bir parçası oldukları için çok mutlu olduklarını belirtiyorlar. Yaklaşık yirmi yıldır hem işletmecilik hem de müzisyenlik yaparak eğlence sektörünün içinde yer alan Özcan Yapıcı, bulunduğu işletmelerin misyonları arasında sosyal sorumluluk projelerinin çok fazla yer tuttuğunu ifade etti ve şu şekilde konuştu:“Uzun yıllardır birtakım etkinliklerde bulunuyorduk, ama tabii ki şu son dönemlerde malum süreci göz önünde bulundurunca çok fazla etkinlik gerçekleştiremiyorduk. Bizim her hafta sonu yaptığımız klasik halı saha maçlarımız oluyor. Dedik ki uzun zamandır zaten bir etkinlik yapamıyoruz, o zaman bu maçın sonunda kaybeden takım 20 kilo mama alsın ve bunu sokak hayvanlarına dağıtsın. Böylelikle daha önceden beri misyon edindiğimiz şeyi devam ettirmiş olalım dedik. Bu kendi aramızda yaptığımız bir şeydi. Sonra o kadar güzel tepkiler aldık ki proje müthiş bir şekilde çığ gibi büyüyerek geldi. Şu anda bu bir turnuvaya dönüştü. Olay bizden çıktı ve diğer işletmelere de sıçradı. Zaten mevcut süreçte eğlence sektöründe hizmet veren çok fazla açık işletme yokken olanlar da bu olaya çok güzel tepki verdiler ve bunu bir turnuva haline dönüştürdük. Her hafta kaybeden takım şu anda bir mama desteğinde bulunmakta”Maçı kazanan da kaybeden de yardımda bulunuyorGelen tepkilerin ardından çok mutlu olduklarını ifade eden Yapıcı, bu projeye iki işletme olarak başladıklarını söyledi.



Özcan Yapıcı, “Kendi aramızdaki ilk maçlardan sonra ‘biz de maç yapmak istiyoruz’ diye teklifler geldi. Şu anda sanırım 14 işletmeye kadar bu böyle sıçramış durumda. Bence bu daha da büyüyecek, gidişat o yönde. Yani iki haftada geldiğimiz nokta bu. Tatlı bir turnuva, çekişme olayına dönüştü. Evet kaybeden bir takım var ama kimse bunu bir ceza olarak düşünmüyor. Kazanan takımlar da bu konuda gerekli tüm desteği gösteriyor. Biz onun adını yirmi kilo koymuştuk ama şu anda rakamlar daha da artmakta. Yani turnuvaya katılmayıp destekte bulunan, sponsor olan işletmeler de bunlara dahil oldu. Durum düşündüğümüzden çok daha hızlı bir şekilde yayılmaya başladı.

Aslında ufak bir yardım düşüncesiyle yola çıkmıştık fakat gördük ki uygun platform oluştuğu zaman katılım gösterecek çok fazla yardımsever insan var. Şu anda bizim de böyle bir anda kafamızda ‘acaba başka neler yapabiliriz, nasıl yardımlar yapılabilir’ gibi sorular belirdi. Mesela daha önceden yapmış olduğumuz, ‘ihtiyacı olan okullara ve kütüphanelere kitap yardımı’ gibi etkinlikleri nasıl arttırırız, proje haline getiririz ve yaygınlaştırırız şeklinde düşünmeye başladık” dedi.

Çalışanlardan tam destekProjenin başladığı mekânlardan birinde personel şefi olarak çalışan Kaan Uluışık, çalışanlar olarak böyle bir projeyle kendilerine gelindiğinde çok mutlu olduklarını aktardı. Uluışık, “Projeyi duyunca çok mutlu olduk çünkü sokak hayvanları için güzel bir projeydi. Bizim için de çok anlamlı oldu. Daha önce de halı saha maçları yapıyorduk ve zaten eğlenceli oluyordu ama bu şekilde daha anlamlı ve eğlenceli oldu. Böyle fikirlere çok açığız, her zaman olsun istiyoruz. Halı saha olur, başka bir etkinlik olur her türlü katılırız yani” diyerek görüşlerini belirtti.





