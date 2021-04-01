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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Eğitime giden astsubay kazada şehit oldu

Eğitime giden astsubay kazada şehit oldu

-Olay yeri vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntüleri

Şehit İlk Müdahale Cep Telefonu 

--Kaza yapan araçtan fotoğraf
--Şehidin fotoğrafı

( SİVAS ) SİVAS

- Tunceli’de görev yapan Astsubay Çavuş Cihat Çevik, eğitim için Tunceli’den İzmir’e giderken Gemerek ilçesi yakınlarında geçirdiği kaza sonucu şehit oldu.Astsubay Çavuş Cihat Çevik idaresindeki 35 DR 310 plakalı KİA marka araç, Gemerek yakınlarında kaza yaptı. Kaza sonrası Gemerek Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Çevik, hayatını kaybetti. Astsubay Çavuş Cihat Çevik’in Tunceli’den İzmir’e eğitim için kendi aracıyla gittiği öğrenildi. Memleketi Karaman’ın Sarıveliler ilçesine şehit haberi giden astsubay çavuşun ailesine acı haber verildi.

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