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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Eğitime destek için getirilen tavukların bakımlarını öğretmenler yapıyor

Eğitime destek için getirilen tavukların bakımlarını öğretmenler yapıyor

Tavukların dolaşmasından ve öğretmenler tarafından yemlenmesinden görüntüler

Okul Binası Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Hayvancılık 

-Yumurtaların toplanması
-Kümes ve okul binasından görüntü
-Öğretmen ile röportaj

( AMASYA -ÖZEL) AMASYA

- Amasya'da bir liseye uygulama dersleri için getirilen 50 tavuğun sayısı 3 yılda 5 kat arttı. Yumurta verimi yüksek olan gezen tavukların beslenme ve bakımlarını öğretmenler yapıyor. Satılan yumurtalarla okul bütçesine katkı sağlanıyor. Tarım ve hayvancılık sektöründe ihtiyaç olan ara eleman yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim yapılan Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 3 yıl önce uygulama dersleri için bir firmadan hibe olarak 50 tavuk alındı. Okul yönetimi, tavukların yumurtalarından pansiyonda kalan öğrencilerine de günlük olarak ikram etti. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle okul binasında dersler yapılamayınca tavukların yem ve sularının temini, kümeslerin temizliği ile yumurtaların satışını öğretmenler devam ettirdi. Bahçeye saldıkları tavuklarının yemini ve sularını tazelediklerini belirten hayvan sağlığı alanı kanatlı atölye şefi Ömer Faruk Karagül, “Günlük üretilen yumurtaların satışını öğretmen arkadaşlarımıza ve marketlere yapıyoruz” dedi.
Aynı zamanda veteriner hekim olan Karagül, sağlık kontrollerini dikkatle takip ettikleri tavukların yemlerinin çoğunu da okulun yanında buğday ve mısır ektikleri araziden temin ettiklerini söyledi.


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