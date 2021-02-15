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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Eğitim kurumunun 70 yıllık mezun arşivi oluşturuldu

Eğitim kurumunun 70 yıllık mezun arşivi oluşturuldu

-Okulun eski fotoğraflarından görüntü

Sparta Eğitim Öğretim Yılı Öğrenciler 

--Arşiv odası
-- Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi Müdürü Halil Göçer açıklama
--Müdürün eski mezunlara ait dosyaları göstermesi

( ISPARTA ) -- Yaklaşık 3 yıllık çalışma ile tüm mezunların isimleri dijital ortama aktarılıp, dosyaları arşivlendi- Okul Müdürü Göçer: “ŞAİK Lisesi Isparta’da birçok kişinin hayatına dokunmuştur” ISPARTA

- Isparta’da köklü eğitim kurumlarından Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi’nde(ŞAİK) 70 yıllık mezun arşivi oluşturuldu. İlk öğrencilerini 1951-1952 eğitim öğretim yılında kabul eden lisenin, tüm mezunlarının isimleri dijital ortama aktarıldı ve arşiv odasında dosyaları oluşturuldu. Mezunlar, okula gelerek, kendi bilgilerini inceleyebilecek. Isparta’da 1951-1952 eğitim öğretim yılında kentte bulunan 6 ortaokuldan mezun olan öğrencilerin çevre illerdeki liselere gitmemeleri için Isparta'da Özel Lise Açma ve Yaşatma Derneği tarafından eski halk evi binasında özel lise açıldı. Bu özel lise, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararı ile 18 Temmuz 1952’de Isparta Lisesi’ne çevrildi. İlk mezunlarını 45 öğrenci ile 1954-1955 eğitim öğretim yılında veren lisenin ismi 1992’de Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi olarak değiştirildi. 2005-2006 öğretim yılından itibaren "Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi" ismiyle devam eden lisede 70 yıllık mezun arşivi oluşturuldu. İsimler dijital ortama aktarıldı İlk öğrencilerinden günümüze kadar mezun olanların dosyalarının arşivlendiği okulda, bilgiler de dijital ortama aktarıldı. Mezun bir kişi liseye geldiği zaman adını ve soyadını söyleyerek, arşivdeki dosyasına ulaşabiliyor. Arşivlenen dosyalarda öğrencilerin bilgileri yer alırken, talep edilmesi halinde bu bilgiler kişiyle paylaşılabiliyor. “Isparta’da birçok kişinin hayatına dokunan bir lise” Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi Müdürü Halil Göçer, lisenin Isparta’da hayatına dokunmadığı kimse bulunmadığını söyledi.

Bu kapsamda mezunların arşivini oluşturmak istediklerine değinen Göçer, “İl Milli Eğitim Müdürümüz sayın Ömer Yılmaz’ın katkılarıyla arşivimizin daha düzenli hale gelmesi için dosyalama sistemlerimizi yeniledik. Bir öğrencinin okula geldiği an, buradan mezun olan öğrencimizin dosyasını hazırladık. İsmini söylediği an, numarasını bilmese bile dosyalarda adını, soyadını, numarasını ve geçmişine ait tüm bilgilerini bulmasını sağlamak için bir çalışma yaptık. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz. Onların burada hazır bir geçmişi olduğunu belirtmek istiyoruz ve kendilerini okulumuza davet etmek istiyoruz” diye konuştu.
“Çalışma 3 yıl sürdü” Bilgilerin dijital ortama da aktarıldığını kaydeden Göçer, “Bir öğrencimiz okulumuza gelip ismini soyadını söylediği an dosyası arşivimizde hazırdır. Dosyaların hazırlanması yaklaşık 3 yılımızı aldı” dedi.
Göçer, daha önce mezunların okula geldiğinde numarasını bilememesi nedeniyle dosyalarına ulaşılamadığını belirterek, dijital ortama aktarılan bilgiler sayesinde bunun daha kolay hale getirildiğini söyledi.

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