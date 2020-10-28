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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Eğitim eğlence bir arada

Eğitim eğlence bir arada

Tokat’ta köy okulu bahçesinde düzenlenen etkinlik

Kapalı Alan Taşımalı Eğitim Lise Öğrenci Öğrenciler Yüz Yüze 

-Öğrencilerin gezici EBA noktasında tabletlerle internete bağlanması
-Meddah gösterisi
-Öğrencilerin pandemi kurallarına göre açık havda etkinliği izlemesi
-Öğrenciler, meddah gösterisini ypn kişi ile röp
-Tokat İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya, röp

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat’ta, pandemi dolayısı ile etkinlerden uzak kalan öğrenciler, açık havada meddah gösterisi ile eğlenceli anlar yaşıyor. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından internet ve tablet/bilgisayara erişim imkanı olmayan öğrenciler için ’Gezici EBA Destek Noktası Aracı’ oluşturuldu. Pandemi sürecinde mobil araç köy okullarının yüz yüze eğitime açılmasından sonra taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerine hizmet vermeye başladı.
Öğrenciler, gezici EBA destek noktası aracındaki tabletlerle canlı derslerine katılarak, ödevlerini takip edebiliyor. Öğrencilere derslerinden sonra ise meddah gösterisi sunuluyor. Açık havada sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilerek sandalyelere oturan öğrenciler farklık bir etkinliğe katılmanın sevincini yaşıyor. Eğlenerek öğreniyorlar Tokat İl Milli Eğitim Şube Müdürü Kutbeddin Kaya, gezici EBA destek aracı ile birlikte Meddah gösterisinin öğrencilerle buluşturulduğunu kaydetti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve UNESCO tarafından da desteklenen Anadolu masalları projesi kapsamında çocukları Anadolu Masalları ile buluşturduklarını belirten Kaya, “Öğrencilerimiz Anadolu masallarını dinlerken, eğlenirken bir yanda da Anadolu masal kahramanlarını tanımış oluyorlar. Eğlenirken de öğreniyorlar” dedi.
Meddah gösterisi yapan Hüseyin Kodal ise pandemi öncesinde kapalı alanlarda yaptıkları programlardan uzun bir süre uzaklaştıklarına dikkat çekti. Kodal, EBA destek aracı ile birlikte köylerde öğrencilerle buluşarak açık havada masallar anlatma imkanı bulduklarını belirterek, “Bu sayede köylerde sıkılmış olan öğrencilerimize bir nebze olsun rahatlık kazandırıyoruz. Onlarda bu tür aktiviteleri çok özlemişler ilgi ile izliyorlar” diye konuştu.
Öğrencilerde pandemi dolayısı ile bir süredir uzak kaldıkları etkinliklere tekrar katılmaktan dolayı yaşadıkları sevinci dile getirdi. (Nİ-GF-
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