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Egemen bebek hayat mücadelesini kazandı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Egemen bebek hayat mücadelesini kazandı

Egemen bebek hayat mücadelesini kazandı

Bebekten detay

İç Savaş Hastane Sarılar Erken Doğum Trafik Kazası 

-Dr. Mustafa Tekin ile röportaj
-Bebek bakımı
-Hemşire ile röportaj

( HATAY - ÖZEL)- Dünyaya geldiğinde 600 gram olan Egemen bebek, 3 buçuk ay kuvözde verilen bakım ve tedavi ile hayata yeniden "merhaba" dedi HATAY

- Hatay'da, dünyaya gözlerini açtığında 25 haftalık ve sadece 600 gram olan Egemen bebek, hayat mücadelesini kazandı. "Yaşaması zor olur" denen Egemen bebek, 3 buçuk ay kuvözde verilen bakım ve tedavi ile hayata yeniden "merhaba" dedi.
Suriye’nin İdlib kentinde iç savaştan kaçarak Hatay’a gelen Mediha ailesi, Hatay’da erken doğum yaptı. Özel 100. Yıl Samandağ Hastanesi’ne getirilen Egemen bebek özel bir mesai sonrası adeta yaşama dört elle sarılarak hayatta kaldı. Hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Tekin, yaptığı açıklamada, bebeğin 25 haftalık prematüre olarak ambulansta doğum yaptığını söyledi.

Doğum yaptıktan sonra bebeğin kalbinin durduğunu ve yapılan müdahaleyle hayata döndüğünü ifade eden Tekin, şöyle devam etti: "Minik bebek bize geldiğinde çok ağır bir enfeksiyonu vardı. Bu tür bebeklerin hastane ortamında doğsa bile çok ciddi sorunlar olur. Yaşama şansları çok zayıf olur. Bütün bu olumsuzluklara rağmen çok şanslı. Yolda gelirken ki durumlar, ağır enfeksiyon ve takibinde yaşadığı sorunlara rağmen yaşama tutundu. Hemşire arkadaşlarımız ona Egemen ismini koydular. Egemen bebeğimizi takip ediyoruz. Şuan herhangi bir sorunu yok 2 kiloya ulaştı. İlk geldiğinde 500-600 gramdı. Yakın bir zamanda taburcu etmeyi düşünüyoruz" dedi 100. Yıl Samandağ Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi hemşirelerinden Mehtap Yücel ise Egemen bebeğin yaklaşık 3 buçuk ay hastanede olduğunu belirterek, “Bebeğimiz buraya geldiğinde 25 haftalıktı ve sadece 500-600 gramdı. Hemşire arkadaşlarla gözümüz gibi baktık. İlk geldiğinde o kadar küçüktü ki pamuğa sarıyorduk. Doktorlarımızın özel ilgisi ve onun da hayata tutunmasıyla 2 kiloya ulaştı. Önümüzdeki günlerde taburcu etmeyi düşünüyoruz. En son aldığımız bir bilgiyle Egemen bebeğin babası bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Çok üzüldük. İnşallah bu bebeğin bahtı ve geleceği güzel olur” diye konuştu.
(ALC-
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