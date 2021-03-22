Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ege sularında akılalmaz kurtuluş: 3 günün ardından sağ olarak bulundu

Ege sularında akılalmaz kurtuluş: 3 günün ardından sağ olarak bulundu

Kurtarılan sığınmacıdan görüntüler

Sığınmacı Sığınmacılar Nani Sığınma Trol 

-detaylar

( İZMİR )- 3 gündür denizde aranan sığınmacı adada sağ bulundu İZMİR

- İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve 3 gündür aranan sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Boğaz Adası'nda sağ olarak kurtarıldı. Çeşme ilçesi açıklarında, sığınmacıların denizde olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 kişiyi kurtarmış, yaşamını yitiren 3 kişinin cesedine ulaşmıştı. Kurtarılan göçmenlerin ellerindeki kelepçeler dikkat çekerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı” açıklamasını yapmıştı. Soylu ayrıca, elleri kelepçeli olarak darp edilen ve denize atılan göçmenlerin görüntüsünü paylaşmıştı. Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri, yine Yunanlılar tarafından elleri kelepçeli olarak denize atılan bir sığınmacının bulunması için arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmüştü. Bugün de Sahil Güvenlik ekipleri, sığınmacıların bulunduğu Boğaz Adası'nın çevresinde yaptıkları aramada bir can yeleği buldu. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, sığınmacının karaya çıkmış olabileceğini düşünerek adayı yeniden kontrol etti. Yapılan aramada 16 yaşındaki Somali uyruklu Muhammed Seyyid, Boğaz Adası'nda sağ olarak bulunarak kurtarıldı. Burada ekipler tarafından Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Seyyid tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Temiz şu içip ot yiyerek hayatta kalmış Öte yandan 16 yaşındaki sığınmacının Yunan unsurları tarafından denize atıldıktan sonra yüzerek Boğaz Adası'na çıktığı, burada temiz su içip ot yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi. Kurtarılan sığınmacının emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmesi bekleniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Konyaspor 0 - 3 FenerbahçeKonyaspor 0 - 3 Fenerbahçe
Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...Fenerbahçe - Trabzonspor Maçından En Güzel Fotoğraflar...
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement