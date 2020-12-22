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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Ege’nin en önemli projesinde şantiye yükseliyor

- Ege’nin en önemli projesinde şantiye yükseliyor

Şantiye alanındaki çalışmalardan drone görüntüsü

Uzunlu Güzergah Köprülü Temel Atma Töreni Gesi 

-Çalışmalardan farklı açılardan görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Ege’nin vizyon projeleri arasında yer alan 163 kilometrelik Denizli-Aydın otoyolunda şantiye kurulumu hummalı şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz ay, Denizli’de laştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımı iletemel atma töreni gerçekleştirilen otoyolun ana şantiyesi Aydın Kuyucak’ta yer alıyor. 163 kilometrelik otoyol projesinin Denizli şantiyesinde ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ege bölgesinin gözde projesinin şantiye alanı hızla yükseliyor. Hummalı çalışmaların sürdüğü şantiye alanı drone ile havadan görüntülendi. Aynı zamanda bağlantı yollarının çalışmaları da başlanılan otoyol projesi 2 yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilmesi hedeflenen Aydın-Denizli Otoyolu 140 kilometresi 2x3 şeritli ana yol, 23 kilometresi de 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 km uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 19 adet köprülü kavşak, 19 adet viyadük ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yapılacak. (FP-MB-Y)
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