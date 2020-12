Ege Denizi'nde göçmenlere Yunan zulmü

-röportaj



( İZMİR ) -- Foça ilçesi açıklarında üç can salı içinde bulunan göçmenlerin, Yunanistan unsurları tarafından darp ve gasp edildikleri ve Türk karasularına bırakıldıkları ortaya çıktı İZMİR



- İzmir'in Foça ilçesi açıklarında can salları içinde bulunan göçmenlerin, Yunanistan unsurları tarafından darp ve gasp edildikleri ve Türk karasularına bırakıldıkları ortaya çıktı. 19 Aralık 2020 tarihinde sabah saatlerinde Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında 3 can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine 2 Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde toplam 31 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin verdiği ifadelerde, Yunanistan unsurlarınca darp edildikleri, değerli eşyalarının alındığı ve Türk karasularına geri bırakılmak üzere can sallarına bindirildikleri öğrenildi. Bu esnada, patlayan bir can salından 5 kişinin denize düştüğü, düşen 5 kişiden 2’sinin canlı olarak denizden alındığı, 3’ünün hayatını kaybettiği, hayatını kaybeden 3 düzensiz göçmenin ayrı bir bota bindirilerek götürüldüğü ifade edildi. Olayla ilgili Foça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı. (İHE-ÖA-NT-Y)



loading...