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Ege’de vaka şampiyonu yine Kütahya
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Ege’de vaka şampiyonu yine Kütahya

Ege’de vaka şampiyonu yine Kütahya

Kütahya’nın cadde ve sokakları.

Aşı Gesi Karahisar Şampiyon Yüz Yüze 

-Vatandaşlar ve açıklamaları.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya, 108,55 ile her yüz binde bir vaka sayısına göre, Ege bölgesinde ilk sırada olmayı sürdürüyor. Kütahya, Ege bölgesinde en çok vaka görülen il olmayı sürdürüyor. Açıklanan haritaya göre her yüz bin kişide görülen vaka sayısı Kütahya’da 108,55 oldu. Bu artışla Kütahya’da haftalık vaka sayısının 626 olduğu belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan haritada vaka sayısı en yüksek iller Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis olurken Kütahya’da bir önceki hafta 74,50 olan Kütahya’da vaka sayısı artarak 108,55 oldu. Ege bölgesinde Kütahya’yı 98,9 ile Denizli ve 88,48 ile Afyonkarahisar takip etti. Son haftalarda artan vakalar sonrası ziyaretleri askıya aldıklarını ve yüz yüze görüşmeleri gerçekleştirmediklerini söyleyen vatandaşlar ise, herkesi aşı olmaya davet ettiler. (EFE-)
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