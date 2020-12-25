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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Ege'de göçmenlerin ölüme yaklaştığı anlar kamerada

Ege'de göçmenlerin ölüme yaklaştığı anlar kamerada

MSB'den gelen görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Kamera Nani 


- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından İHA ile Ege Denizi'nde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında Yunan Sahil Güvenlik botlarının düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı muamelesi kayıt altına alındı.Ege'de Yunan Sahil Güvenlik gemisi, dün şişme bir bota aktardığı göçmenleri Türk karasularına iterek Ege'nin soğuk sularında ölüme terk etti. Yunanistan’a ait LS-70 Sahil Güvenlik botu ile taşınan düzensiz göçmenler Midilli Adası’nın kuzeyi, Baba Burnu’nun güneyinde şişme bota aktarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler için korku dolu anlar ise bundan sonra başladı.
Yunan askerleri gemiye ait başka bir botu da suya indirerek göçmenleri çekmeye başladı.
Göçmenleri Türk karasularına iten Yunan askerleri daha sonra bölgeyi terk etti. Ege'nin soğuk sularında ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına ise yine Mehmetçik koştu. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlerin ölüme yaklaştığı anlar Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından da anbean kaydedildi.
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