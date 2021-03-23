Efsanelere konu olan Suçıkan Şelalesi

-Göletteki kaz, ördek ve balıklardan farklı planlarda görüntü

-Parka gelen ziyaretçiler ile röportaj



( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL-DRONE)- Mitolojide Kral Midas ve Marsiyas efsanelerine konu olan şelale pandeminin bitmesini dört gözle bekliyor- Göletteki çok sayıda kaz, ördek ve balıklar adeta görsel bir şölen oluşturuyor AFYON KARAHİSAR



- Mitolojide Kral Midas ve Marsiyas efsanelerine konu olan Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde ki Suçıkan Şelalesi, korona virüs (Covit-19) pandemesinin bitmesini ve eski günlerinde olduğu gibi günlük yüzlerce ziyaretçisini ağırlamayı bekliyor. Drone ile havadan görüntülenen Suçıkan Şelalesi ve göleti ise manzarası ile görenleri adeta mest ediyor. Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde bulunan Suçıkan Şelalesi pandemi öncesinde günlük yüzlerce ziyaretçiyi ağırlarken, bugünlerde ise ziyaretçi sayılarında gözle görülür düşüş yaşandı. Suçıkan Şelalesi üzerinde bulunan kayalıklarda bir de mağara bulunuyor. Mağaranın çok derin olduğu ve içerisinde ise gölcüklerin bulunduğu tahmin ediliyor. Suçıkan Şelalesi özellikle yaz döneminde ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Şelaleden akan su ise parkta oluşturulan gölete dökülüyor. Gölette ise çok sayıda kaz, ördek ve balıklar adeta görsel bir şölen oluşturuyor. Mitolojide Kral Midas ve Marsiyas efsanelerine konu olan Suçıkan Şelalesi geçmişten gelen gizemi ve doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Öte yandan, kış dönemi ve ziyareti sayısı az olduğu için şelalenin suyunun ise kesildiği öğrenildi.



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