Efsane boksör Garbis Zakaryan’ın hayatının anlatıldığı sergi Beyoğlu'nda açıldı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Garbis Zakaryan'ın yaşam hikayesinin yer aldığı “Altın Kalpli Eldiven” sergisi Beyoğlu’nda ziyarete açıldı. Sporculuk yaşantısı boyunca Ay-Yıldızı formayı gururla taşıyan Türkiye’nin ilk profesyonel boksörü, Ortadoğu Boks Şampiyonu Garbis Zakaryan’ın hikayesi, “Altın Kalpli Eldiven” sergisiyle tekrar hayat buluyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesinde, Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştirilen sergiye, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ermeni din adamları, genç boksörler ile aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir ömrü, dolu dolu geçen bir yaşamın ve onlarca başarı hikayesinin özeti niteliğinde olan sergi, 10 Haziran Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek. “Beyoğlu’nda bir boks maçı izlemiş ve çok hoşuna gitmiş” Boks sporunun babasının kişiliğine hiç uyumadığını söyleyen Garbis Zakaryan'ın oğlu Gaspar Zakaryan, “Çok yumuşak ve iyi kalpli bir insandı. Ama boks tutkusuydu. 90 yaşındaydı yürümekte çok zorlanıyordu. Kafası da gidip geliyordu ama hangi maçı sorsanız en ufak ayrıntısına kadar hatırlıyordu. Kızıma da yumruk atmayı öğretirdi. Niye boksu seçti bilmiyorum. 14 yaşındayken Beyoğlu’nda bir boks maçı izlemiş ve çok hoşuna gitmiş. Çokta zorlamışlar yapma etme diye ama o ısrarla devam etmiş. Bize yumruk atmayı öğretti, dayak yemeyelim diye. Ama bu spora hiç teşvik etmedi, biz de istemedik. Küçükken giderdik maçlara, çokta heyecanlanırdık. Abim tekvandocu oldu. Şuan Amerika’da tekvando hocası” dedi.

“Türk spor tarihinin önemli bir ismi” Sergiyi gezen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Gabris Zakaryan bu toprakların çocuğu olarak buraya sevgiyi ve saygıyı aşılayan önemli bir şahsiyet, Türk spor tarihinin önemli bir ismi. Önümüzdeki günlerde bir belgeselini hazırlamayı düşünüyoruz. Millet ve vatan hafızadır ve Gabris Zakaryan ay yıldızlı forma ile kazandığı zaferler ile bizi coşturan ve heyecanlandıran bu toprağın önemli bir şahsiyetiydi. Bu toprakların önemli bir değeri olarak yaşamaya devam edecek. Bu sergimizde genç sporculara da bir örnek teşkil edecek” şeklinde konuştu.

(Sİ-ÖFA

