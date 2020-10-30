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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Efeler'de deprem sonrası 2 bina birbirinden ayrıldı

Efeler'de deprem sonrası 2 bina birbirinden ayrıldı

- Görgü tanığı ile röportaj

Deprem Nadan 

-- Binanın son durumu

( AYDIN )- Vatandaş korku dolu anları anlattı AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesinde de etkili şekilde hissedilen deprem esnasında bitişik 2 binanın ayrıldığını gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Ege Denizi’nde meydana gelen ve Aydın’da da şiddetli bir şekilde hissedilen deprem sonrasında merkez ilçe Efeler’de de vatandaşlar sokağa döküldü. Şu ana kadar Efeler genelinde herhangi bir yıkım ve ölümün meydana gelmediği öğrenilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir binanın deprem esnasında ayrılması sonucu çatlaklar meydana geldi. Bitişik durumda bulunan iki binanın deprem esnasında birbirinden ayrıldığını gören vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadı. “Bina ikiye ayrıldı” Bölgede esnaflık yapan Harun Seyrek, deprem esnasında binanın ikiye ayrıldığını gördüklerini ifade ederek; “Deprem anında dışarıya çıktığımda binanın son 2 katının ayrıldığını gördüm. Daha sonra tepeden molozlar dökülmeye başladı.
Hemen yolun karşı tarafına fırladım. Çok kötü sallandık. Deprem esnasında binadan tozlar ve dumanlar yükseldi. Çok korktuk yani” diye konuştu.

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