Edremitli kadınlar el emeklerini kent meydanında sergiledi

-Kadınların sergi alanına gelmesinden görüntü

-Kadınların sergilediği el sanatlarından görüntü

-Röportaj

-Diğer detaylar



( VAN -ÖZEL) VAN



- Van’ın merkez Edremit Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Edremit Yaşam Merkezi'ndeki kursiyer kadınlar hazırladıkları el sanatlarını kent meydanında sergiledi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın direktifleri doğrultusunda Edremit Yaşam Merkezi'nde (EYAM) kadın istihdamına yönelik çalışmalar başlatıldı. Çocuklarını da alarak merkeze gelen kadınlar, bir taraftan el örgüleri, dikiş-nakış ve benzeri el sanatları eğitimi alırken, diğer taraftan çocuklarıyla ilgileniyor. Hazırladıkları çalışmaları Edremit kent meydanında sergileyen kadınlar aynı zamanda el emeğiyle yaptıkları çalışmaları burada satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Yapılan tüm çalışmaları dönem soru sergisiyle tanıttıklarını söyleyen Memur-Sen Yaşam Merkezi sorumlusu Fatma Ergenç, el sanatlarının her kadına hitap ettiğini belirtti.

Kursiyerlerin dönem boyunca yaptıkları el sanatlarını bugün görücüye çıkardıklarını ifade eden Ergenç, “Kurumumuz tamamen Edremit Belediyesi bünyesine açılan bir kurumdur. Sosyalleşme adına pandemi sürecinde kadınlarımız ve çocuklarımız için uygulamaya konulan bu proje ilgi gördü. Sergimizin açık havada olması bizi daha çok sevindirdi. Burada bir taraftan sıcak satış yapıyoruz, bir taraftan da sipariş alıyoruz. Bu da öğrencilerimizin motivasyonunu ve kursa olan bağlılığını daha çok arttırdı. Bu anlamda kadın kursiyerlerimiz kendi bütçelerini yine kendileri çıkarıyor” dedi.

“Aile bütçemize katkı sağlıyoruz” Edremit Yaşam Merkezi'nde 5 ay önce kursa başladığını ifade eden kursiyer Müjde Yıldız, “Edremit Belediyesi'nin bize açtığı kursta kursiyerim. El sanatları, trikotaj, resim kursu hocalarımız çok iyi eğitim veriyor. Pandemi sürecinde güzel çalışmalar çıkarttılar. Biz de onlara destek vermeye çalıştık. Bugün yaptığımız sergide ilgi çok güzel. Kadınlar sergimizden yararlanıyor ve biz de bu anlamda yaralanıyoruz. Ayrıca burada yeni siparişler alırken, ürünlerimizin de satışını gerçekleştiriyoruz. Böylece aile bütçemize katkı sağlıyoruz” diye konuştu.



