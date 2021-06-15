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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Edremit'teki tarihi top Harbiye'de restore edilecek

Edremit'teki tarihi top Harbiye'de restore edilecek

Topun kamyona yüklenmesi

Mel B Restorasyon Bild Akkale Tarihi Mekan 

-Tayfun Canlı röp
-detaylar

( BALIKESİR ) -- Edremit Belediyesi Sözcüsü Tayfun Canlı:-"Hurdalıkta bulunan ve Belediye Müzesi tarafından korumaya alınan tarihi top Milli Savunma Bakanlığı tarafından restore edilecek" BALIKESİR

- Balıkesir'in Edremit ilçesinde hurdalıkta bulunan ve Belediye Müzesi tarafından korumaya alınan tarihi top, restore edilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'na gönderildi. Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, tarihe sahip çıkmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çanakkale savaşlarında ve milli mücadele döneminde kullanılan tarihi top Edremit Belediyesi tarafından yeniden gün yüzüne çıkarılmıştı. Bir hurdalıkta bulunan belediye müzesi tarafından korumaya alınan tarihi top Milli Savunma Bakanlığı tarafından restore edilecek. Edremit Belediyesi tarafından Milli Savunma Bakanlığı’na yapılan başvurunun ardından Bakanlıktan verilen cevapta tarihi topun Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı tarafından tam donanımlı konservasyon atölyesinde bir aylık bir işlem tabi tutularak restarosyonun yapılacağı bildirildi.
Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı, “Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan’ın öncülüğünde ilçenin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak için çalıştıklarını belirterek, “Temel belediyecilik görevlerimizin yanı sıra ilçemizin tarihinde önemli izleri bulunan tarihi değerlere sahip çıkıyoruz. Atatürk Evi, Sabahattin Ali Evi gibi tarihi mekanların ardından Çanakkale Savaşı’nda kullanılan tarihi topu da yeniden gün yüzüne çıkardık. Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığımız yazışmaların ardından tarihi topun bağlı İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı tarafından restore edilmesine karar verildi.
Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzemizde ki tarihi topu restore edilmek üzere bugün İstanbul’a gönderdik. Belediyemiz envanterinde mevcut olan Kurtuluş Savaşı’mızda kullanılan tarihi topun başkanımızın talimatı doğrultusunda özel kalem müdürlüğümüz tarafından Milli Savunma Bakanlığımıza yazdığımız resmi yazı neticesinde tarihi topumuzun aslına uygun olarak tamir ve tadilat, restorasyon yapılarak tekrardan belediyemize iade edilecek. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı’nda restore sürecinin ardından yeniden Edremitimizin kurtuluş günü olan 9 Eylül’de getirerek müzede halkımızın ziyaretine açacağız. Bu vesile ile Milli Savunma Bakanlığımızın Yerel Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.
Restore çalışmalarından tamamlanmasından sonra tarihi top Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi’nde sergilenecek. (EME-İHS)
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