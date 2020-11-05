Edremit’te yaya geçidinde anne kıza araç çarptı

-Sağlık ekiplerinin sedye ile anneyi ambulansa almaları

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( BALIKESİR )- Anne kızın ağlayarak ve sarılarak birbirlerini teselli etmeleri kameralara böyle yansıdı BALIKESİR



- Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaya geçidinde anne ve kızına araç çarptı. Anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Ucuz atlatılan kazada, anne kızın ağlayarak ve sarılarak birbirlerini teselli etmeleri kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, kaza Ülkü yolu girişinde meydana geldi. Azerbaycan Bulvarı’ndan gelmekte olan Mustafa Cemal M. (52) idaresindeki 10 ADR 520 plakalı araç, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emel Ş.(37) ile 8 yaşındaki E.Ş.’ye çarptı. Kazada, ambulans beklerken anne ve kızının birbirlerine destek olmaları kameraya yansıdı. Yaralı anne ve kızı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.



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