Edremit'te sağanak yağmur yolları göle çevirdi

-sel suları

-ekiplerin sular içinde rögar açması

-su basanları temizlemesi

-suyun boşaltılması



( BALIKESİR )- Semt pazarını ve bir çok iş yerini su bastı- Semt pazarına çizme ile gelen vatandaşlar alışveriş yapabildi BALIKESİR



- Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli yağmur sebebiyle caddeler göle döndü. Araçlar yağmur suyu ile dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, taşan rögarlar yüzünden bir çok iş yerini su bastı. Su basan semt pazarında da pazarcılar zor anlar yaşadı. İlçede 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar öğle saatlerinden itibaren yerini sağanak yağışa bıraktı. Şiddetli yağmur sebebiyle rögarlar taştı, ilçenin bir çok caddesi sular altında kaldı. Sel sularında araçlar ilerlemekte güçlük çekerken ev ve iş yerlerini su basan vatandaşların imdadına itfaiye ve belediye ekipleri yetişti. İlçede kurulan Pazartesi günleri kurulan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki pazarı su basınca pazara sadece çizme ile gelen vatandaşlar alışveriş yapabildi. Tezgahları su altında kalan pazarcılar çok zor anlar yaşarken her yağmurda aynı sorunu yaşamaktan bıktıklarını dile getirdiler.



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