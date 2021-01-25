Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Edremit'te sağanak yağmur yolları göle çevirdi

Edremit'te sağanak yağmur yolları göle çevirdi

Yağan şiddetli yağmur

Alışveriş Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Semt Pazarı Şiddetli Rüzgar 

-sel suları
-ekiplerin sular içinde rögar açması
-su basanları temizlemesi
-suyun boşaltılması

( BALIKESİR )- Semt pazarını ve bir çok iş yerini su bastı- Semt pazarına çizme ile gelen vatandaşlar alışveriş yapabildi BALIKESİR

- Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli yağmur sebebiyle caddeler göle döndü. Araçlar yağmur suyu ile dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, taşan rögarlar yüzünden bir çok iş yerini su bastı. Su basan semt pazarında da pazarcılar zor anlar yaşadı. İlçede 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar öğle saatlerinden itibaren yerini sağanak yağışa bıraktı. Şiddetli yağmur sebebiyle rögarlar taştı, ilçenin bir çok caddesi sular altında kaldı. Sel sularında araçlar ilerlemekte güçlük çekerken ev ve iş yerlerini su basan vatandaşların imdadına itfaiye ve belediye ekipleri yetişti. İlçede kurulan Pazartesi günleri kurulan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki pazarı su basınca pazara sadece çizme ile gelen vatandaşlar alışveriş yapabildi. Tezgahları su altında kalan pazarcılar çok zor anlar yaşarken her yağmurda aynı sorunu yaşamaktan bıktıklarını dile getirdiler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı