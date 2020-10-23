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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Edremit’te park halindeki minibüsün freni boşaldı, cadde savaş alanına döndü

Edremit’te park halindeki minibüsün freni boşaldı, cadde savaş alanına döndü

Minibüsün ağacı yıkması

Kalaba Alabalık Çınar Ağacı Elektrikli Bisiklet Bisiklet 

-3 tekerlekli bisikleti minibüsün altına alması
-Polis inceleme detaylar
-Cadde kalabalık

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde olası bir facia kılpayı atlatıldı. Park halinde freni boşalan minibüs önce çınar ağacına çarptı, ardından ise 3 tekerlekli elektrikli bisikleti altına alıp şans eseri yüksek bir kaldırıma çarparak durdu. Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde İbrahimce Mahallesi pazar yeri yokuşunda meydana geldi. Yokuş aşağı park edilen 10 AF 144 park halinde minibüsün henüz bilinmeyen nedenle freni boşaldı. Minibüs kendi kendine yokuş aşarı hızlanarak inmeye başladı.
Minibüsü şoförsüz görenler ne olduğunu anlamadan kaçmaya başladı.
Minibüs önce çınar ağacını yıktı. Yıkılan ağaç bir büfenin üstüne düştü. Ardından ise 3 tekerlekli elektrikli bisikleti altına alan minibüsün hızı biraz azaldı, sonra yüksek kaldırıma çarparak durdu. Polis olay yerinde önlem alınırken, cadde savaş alanına döndü. Ucuz atlatılan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkları, 'Çok büyük facia kıl payı atlatıldı. Korkumuzu kelimeler anlatamam' ifadelerini kullandılar.
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