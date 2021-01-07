Edremit'te park halinde yanan araç önündeki aracıda yaktı



- Balıkesir'in Edremit ilçesinde park halinde yanan araç, önündeki aracında kısmen yanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Sarıkız Mahallesi 119. Sokak'ta park halindeki Fiat Fiorino marka 10 LM 420 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, hafif ticari aracın tamamen yandı. Yangında önünde park halinde bulunan 10 N 2798 plakalı otomobil de zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (BT-



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