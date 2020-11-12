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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Edremit’te otogar kavşağında feci kaza: 3 yaralı

Edremit’te otogar kavşağında feci kaza: 3 yaralı

Otogar kavşağı ters dönen araç

İlk Müdahale Polis Hastane Kamera Sağlık Ekipleri 

-Orta refüje kendini atan kadın ve erkek
-ters dönen aracın tekerinin dönmesi (kaza anı)
-çarpan aracın plakasının araç üzerinde kalması
-detaylar

( BALIKESİR -ÖZEL-EK)- Kavşağın savaş alanına döndüğü kazada, ters dönen araçta bulunan kişilerin kendilerini araçtan çıktıktan sonra orta refüje atması kameralara böyle yansıdı BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde Otogar yakınında bulunan kavşakta iki araç çarpıştı. Kaza sonrası ters dönen araçta bulunan kişiler, ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıktıktan sonra kendilerini orta refüje atmaları kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza, 23:00 sıralarında Otogar yakınında bulunan kavşakta meydana geldi. 10 RV 429 plakalı ile 10 BFB 80 plakalı araçlar henüz bilinmeyen nedenle kavşakta çarpıştı. Sürücü isimleri öğrenilemeyen kazada ters dönen 10 RV 429 plakalı araçta bulunan kadın ve erkeğin ise kendi imkanları ile kaza yaptıkları araçtan çıktıktan sonra kendilerini orta refuje atması ise kameralara yansıdı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazada ters dönen araçta ise çarpan aracın plakasının üstünde kalması, kaza sonrası tekerlerinin de dönmesi de saniye saniye kameralara yansıdı. Kazayla ilgili polisin soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. (BT-MÇ-Y)
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