Edremit'te orman yangını...Dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı

( BALIKESİR )- Orman gönüllüsünü etrafında bulunan ormancılar kurtardı BALIKESİR
- Balıkesir'in Edremit ilçesindeki orman yangınında bir ayı dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı. 28 yaşında olduğu öğrenilen Özkan Kaya isimli kişi Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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