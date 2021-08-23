Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Edremit'te orman yangını...Dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Edremit'te orman yangını...Dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı

Edremit'te orman yangını...Dumandan kaçan ayı yangını söndürmeye çalışan orman gönüllüsüne saldırdı

ayının çarptığı kişi

Hastane Yangın Orman Yangını 

-hastaneden detaylar
-fotoğraf

( BALIKESİR )- Orman gönüllüsünü etrafında bulunan ormancılar kurtardı BALIKESİR

- Balıkesir'in Edremit ilçesindeki orman yangınında bir ayı dumandan kaçarken yangın söndürmeye çalışan orman gönüllüsü vatandaşa saldırdı. 28 yaşında olduğu öğrenilen Özkan Kaya isimli kişi Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı