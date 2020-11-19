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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Edremit’te ‘milyoncu’ mağazasında yangın

Edremit’te ‘milyoncu’ mağazasında yangın

Yanan alandan detay

Lyon 

-Ekiplerden detay

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde züccaciye, ev tekstili, plastik eşyalar gibi ürünlerin satıldığı "milyoncu" mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Hacıtuğrul Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Havalandırma boşluğunda bulunan elektrik kablolarının ısınıp kısa devre yapması sonucu çıktığı ileri sürülen yangına, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, YSC cihazı ile kuru kimyevi toz kullanılarak söndürüldü. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (BT-
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