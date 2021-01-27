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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Edremit’te korkutan yangın

Edremit’te korkutan yangın

İtfaiye ekibinin müdahalesi

-Evin içi
-Genel ve detay

( VAN ) VAN

- Van’ın Edremit ilçesindeki bir evde çıkan yangın büyük hasara yol açtı. Alınan bilgilere göre yangın, Edremit ilçesindeki Yeni TOKİ Konutları 11. etapta meydana geldi. E.Y.’ye ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Evde büyük hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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