Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Edremit’te kokoreç kazaya neden oldu: 1 ölü

Edremit’te kokoreç kazaya neden oldu: 1 ölü

- Kaza genel detaylar

İlk Müdahale Hastane Cenaze Akkale Sağlık Ekipleri 

-- Kazada yaşamını yitiren kadın
-- Jandarma önlem itfaiye ve sağlık ekipleri
-- Ölen kadının cenazesinin kaldırılması

( BALIKESİR )- Edremit ilçesinde, İzmir- Çanakkale kara yolu üzerinde ana yolda park eden TIR’a arkadan araç çarptı- Aracın kağıt gibi ezildiği kazada, araçta bulunan kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ise ağır yaralandı BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde kara yolu üzerinde kokoreç yemek için park eden TIR’a, otomobil arkadan çarptı. Kazada, araç sürücü ağır yaralanırken, yanında bulunan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre kaza, 24:00 sıralarında İzmir- Çanakkale kara yolu üzeri Edremit’in Kadıköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. BH 4039 XI Bulgaristan plakalı TIR kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle durdu. Park eden TIR’a Taner Özbican idaresindeki 10 ABG 705 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada araç içinde bulunan Seda Biçer isimli kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Sıkışan ve ağır yaralanan sürücü ise Edremit İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kadın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. TIR şoförünün kokoreç yemek için kara yolunda park ettiği ileri sürüldü. Jandarmanın kaza ile ilgili araştırması sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı