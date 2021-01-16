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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Edremit sahilleri 9 yıl sonra kar yağışı ile beyaza büründü

Edremit sahilleri 9 yıl sonra kar yağışı ile beyaza büründü

Kar ve sahil görüntüleri

Zeytinli Zeytinlik Kar Yağışı 

-Şehir detayı
-Zeytinlik detayı

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağış etkili olmaya devam ediyor. İlçenin turistik plajları kar yağışının etkisiyle kar ile kaplandı. Yaklaşık 9 yıl aradan sonra şehir merkezinde ve sahil bölgelerinde kar yağışı alan Edremit beyaza büründü. Kuzey Ege'nin şirin tatil merkezleri arasında ulunan Altınkum, Akçay ve Güre Plajları kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sahiller bu güzel manzaraya rağmen boş kalırken ilçenin zeytinlik alanları da kardan nasibini aldı.
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