Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Edremit sahilinde korkutan yangın

Edremit sahilinde korkutan yangın

yangından görüntü

( BALIKESİR )- Yangında 3 iş yeri alev alev yandı BALIKESİR


- Balıkesir’in Edremit ilçesi sahilinde bulunan iki kafe ve bir ofis, çıkan yangında hasar gördü.Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Çayağzı Caddesi'nde sahilde içerisinde bir kulüp, bir kafe ve ofisin bulunduğu yerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında çevre siyah dumanla kaplanırken, yangın büyük paniğe neden oldu. İşletmecisinin P.G. ve K.Y., mal sahibinin M.A. olduğu ahşap iş yerleri alev alev yandı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Edremit İtfaiyesi, ile Altınoluk Müfreze ekipleri müdahale etti. Ekiplerin büyük gayreti ile yangın söndürülürken, bina kullanılmaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili araştırma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement