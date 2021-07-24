Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Edremit Körfezinde 2 kilometreyi aşan araç kuyrukları oluştu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Edremit Körfezinde 2 kilometreyi aşan araç kuyrukları oluştu

Edremit Körfezinde 2 kilometreyi aşan araç kuyrukları oluştu

Trafik yoğunluğu olan yollardan detaylar

( BALIKESİR )- Tatilciler dönmeye başladı, yollarda kuyruklar oluştu BALIKESİR

Jandarma Kurban Bayramı Aşı Akkale Turist 


- Balıkesir’in Edremit Körfezinde kurban bayramı sonrasında dönüş yolculukları başladı.
Dönüş yolunda kara yollarında araç kuyrukları oluştu. Balıkesir’in turistik Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinden büyük şehirlere dönüşler başladı.
Bayram tatili boyunca bölgede tatillerini geçiren vatandaşlar cuma gününden itibaren dönüşe geçti. Pazar günü aşırı yoğunluğa kalmamak isteyen vatandaşlar cumartesi gününden yollara çıktı. Sabah erken saatlerden itibaren Edremit-Balıkesir-Bursa, Edremit-Çanakkale ve Edremit-İzmir yollarında yoğunluklar yaşanmaya başladı.
Bölgede bazı kavşak noktalarında 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri bölgede bütün kavşaklarda görev yaparak trafiği akıcı hale getirmek için hummalı bir mesai harcıyor. (EME-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Acemi kasaplar kendini kesti!Acemi kasaplar kendini kesti!
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı