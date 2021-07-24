Edremit Körfezinde 2 kilometreyi aşan araç kuyrukları oluştu



- Balıkesir’in Edremit Körfezinde kurban bayramı sonrasında dönüş yolculukları başladı.

Dönüş yolunda kara yollarında araç kuyrukları oluştu. Balıkesir’in turistik Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinden büyük şehirlere dönüşler başladı.

Bayram tatili boyunca bölgede tatillerini geçiren vatandaşlar cuma gününden itibaren dönüşe geçti. Pazar günü aşırı yoğunluğa kalmamak isteyen vatandaşlar cumartesi gününden yollara çıktı. Sabah erken saatlerden itibaren Edremit-Balıkesir-Bursa, Edremit-Çanakkale ve Edremit-İzmir yollarında yoğunluklar yaşanmaya başladı.

Bölgede bazı kavşak noktalarında 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri bölgede bütün kavşaklarda görev yaparak trafiği akıcı hale getirmek için hummalı bir mesai harcıyor. (EME-MŞ)

