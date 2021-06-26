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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Edremit fırtına, dolu ve yağmur hayati felç etti

Edremit fırtına, dolu ve yağmur hayati felç etti

Fırtına ağaçlar, dolu, kaçan insanlar, detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Hava Sıcaklığı Yağmur Kapalı Alan Akalan 


- Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir anda bastıran fırtına ardından dolu ve yağmur hayatı felç etti. İlçede hava sıcaklığının yüksek seyrettiği bir anda esmeye başlayan fırtına etkili oldu. Ardından ise dolu ve yağmura yakalananlar zor anlar yaşadılar. Araçlarını doludan korumak isteyen sürücüler, etkilenmemek için ağaç altlarına yada kapalı alanlara sığınırken yağmurdan etkilenmemeye çalıştılar.
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