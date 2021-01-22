Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Edremit Belediyesi’nden çocuklara karne hediyesi 15 bin kitap

Edremit Belediyesi’nden çocuklara karne hediyesi 15 bin kitap

Kitapların dağıtılması

Alışkanlık Öğretmenler Öğretmen Karne Hediyesi Öğrenciler 

-Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan röportaj
-detaylar

( BALIKESİR )- Başkan Arslan’dan çocuklara karne hediyesi- En güzel karne hediyesi Edremit Belediyesi’nden BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit Belediyesi öğrencilerin yarı dönem karnesini kitap hediyesiyle kutladı. 15 bin kitap şehrin farklı noktalarında öğrencilere hediye edildi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, bugün online ortamda karnelerini alan öğrencilerin karne hediyelerini unutmadı. Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Edremit Cumhuriyet Meydanı, Altınoluk Meydanı, Akçay Cumhuriyet Meydanı ve Altınkum Zabıta Merkezi önünde 15 bin kitap pandemi koşullarına uygun olarak öğrencilere dağıtıldı. Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için; Kaşağı, Küçük Karabalık, Nutuk, Çocuk Hakları Kitabı ve anasınıfı için etkinlik kitapları hediye edilmek üzere hazırlandı. Başkan Arslan da çocuklara kitap dağıtarak karne gününü kutladı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Öğrencilerimiz bugün karnelerini alarak tatile girdiler. Öğrencilerimizin karneleri oldukça iyi, oldukça başarılılar. Edremit Belediyesi olarak 21 gün sürecek olan tatilde okuma alışkanlıklarını geliştirmek adına ilgili sınıflara göre kitap dağıtımı yapıyoruz. Kültür Müdürlüğümüz çocukların yaşına ve sınıfına göre güzel kitaplar seçmişler. Özel Kalem Müdürüme ve Kültür Müdürüme teşekkür ediyorum. Yarıyıl tatilinin ardından inşallah yüzde yüz eğitim başlayacak. Çocuklarımıza ikinci eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum. Öğrencilerimizle birlikte tüm öğretmenlerimizi ve velilerimizi de kutluyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Belediye Meclis Üyesi Davut Çengel, Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ömer Güçlü katılarak çocuklara kitap dağıttı.
(EME-EME)
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı