Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Edirneliler kısıtlamalara uyuyor

Edirneliler kısıtlamalara uyuyor

Selimiye Cami ve çevresi

Hafta Sonu Market Gesi Allah 

-kentin cadde ve sokakları
-vatandaş röportajı
-detaylar

( EDİRNE )- Hafta sonu kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı EDİRNE

- Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Türkiye geneli uygulanan hafta sonu çıkma kısıtlaması kapsamında Edirne’de sessizliğe büründü. Edirnelilerin büyük ölçüde kısıtlamalara riayet ettiği görüldü.
Kısıtlamalara uyan Edirneliler, evlerinde kalarak, korona tedbirlerini uyguladı. Kadim şehrin simgesi Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii başta olmak üzere, kentin en işlek caddelerinden Saraçlar Caddesi ve çevresi ile nehir kenarları sessizliğe büründü. Edirneli vatandaşlar, kısıtlamalara büyük ölçüde riayet ederek evlerinde kaldı. Cadde ve sokaklarda, hem işi hem de mesleği gereği görev yapan vatandaşlar görüldü.
“Sayısal verilere göre kısıtlamalar bayağı etkili oluyor” Edirne’de market işletmeciliği yapan Nuri Gıradişta, “İnşallah geçecek diye düşünüyoruz. Hastalık ilerlemediği için memnunuz. Sayısal verilere göre kısıtlamalar bayağı etkili oluyor. Düşüş var. İnşallah daha da etkili olur ve havaların iyileşmesi ile tedbirler böyle giderse daha da düşecek inşallah” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı