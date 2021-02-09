Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Edirneli süt üreticilerinden köy okulundaki öğrencilere tablet bağışı

- Edirneli süt üreticilerinden köy okulundaki öğrencilere tablet bağışı

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı'nın konuşması

Farkındalık Sivil Toplum Okul Müdürü Öğrenciler 

-SÜTÜB Başkanı Mustafa Suiçmez'in konuşması
-okuldan görüntüler
-tabletlerden görüntüler

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, süt üreticileri köy okulundaki ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet bağışında bulundu. Edirne Büyükdöllük köyündeki ilkokula Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) yöneticileri, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı’nın da katıldığı programda, okul müdürüne ihtiyaç sahibi öğrencilerin kullanımı için 19 adet tablet bağışında bulundu. SÜTÜB Başkanı Mustafa Suiçmez, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'nın da katıldığı törende bilgisayarlar okul idarecilerine teslim etti. "Bu öğrenciler bizim geleceğimiz" SÜTÜB Başkanı Suiçmez, bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, “Özellikle sivil toplum örgütlerinin topluma karşı duyarlı olmalı. Bu öğrenciler bizim geleceğimiz” dedi.
Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı da hem birlik yöneticilerine hem emeği geçenlere bu anlamı bağışlarından dolayı teşekkür etti. (KU-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı