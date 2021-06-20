Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Babalar Günü

Edirnekapı Şehitliği'nde buruk Babalar Günü

Şehitlikten görüntü

Şehit Allah Evlat Acısı 

-Mezarları temizlemesi
-Dua edilmesi
-Röportaj
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Edirnekapı Şehitliği'nde Babalar Günü nedeniyle duygusal anlar yaşandı. Şehit olan evlatlarını ziyarete gelen babalar, oğullarının mezarına su döktü, dualar etti. Şehit aileleri, Babalar Günü nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Edirnekapı Şehitliği’ne ziyaret gerçekleştirdi. Şehit olan evlatlarını ziyarete gelen babalar, oğullarının mezarına su döktü. Kuran-ı Kerim okuyarak dua eden şehit babaları, buruk bir gün geçirdi. 2007 yılında Şırnak’ta şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz’un babası Hikmet Yavuz, “Bugün Babalar Günü'nde oğlumuz bizi görmeye gelemedi ama biz oğlumuzu görmeye geldik. Allah gani gani rahmet eylesin. İnşallah bize de şefaatçi olur. Allah kimseye evlat acısı vermesin, çok zor” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement