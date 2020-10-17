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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Edirnekapı Metrobüs durağında yenileme çalışması

Edirnekapı Metrobüs durağında yenileme çalışması

Edirnekapı Metrobüs durağında başlatılan çalışmalardan görüntü

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Edirnekapı Metrobüs durağı Söğütlüçeşme istikametinde bu gece itibariyle üç gün sürecek yenileme çalışması başladı.
Durakta yapılan çalışma nedeniyle kapatılan Söğütleşme istikametine alternatif olarak önceki ve sonraki duraklar kullanılabilecek. Edirnekapı Metrobüs durağında bu gece saat 00:00 itibariyle başlatılan yenileme çalışması nedeniyle Söğütlüçeşme istikameti 19 Ekim Pazartesi saat 05:00’e kadar kapalı tutulacak. Çalışma süresince kapatılan Söğütlüçeşme istikametine alternatif olarak Edirnekapı durağı öncesi ve sonrası kullanılacak.
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