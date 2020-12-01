Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
EDİRNE - Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

EDİRNE - Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

- Denetimlerden görüntüler Edirne 'de otobüslerin "lastik diş derinlikleri" ölçüldüEDİRNE (AA) - Edirne 'de trafik polisleri zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında otogarda uygulama yaptı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlaması kapsamında otogarda denetim yaptı.Polis ekipleri otobüslerin lastik diş derinliklerini ellerindeki aparatla ölçtü.Ekipler daha sonra başka alanlarda da denetimlerini sürdürdü. Şoförler uygulamadan memnun olduklarını herkesin mevsime göre araçlarını donatmasının trafik güvenliği açısından önemine değindi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tebliğine göre 1 Aralık - 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

Gard Trafik Güvenliği Polis Ticari Araç Kış Lastiği 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı