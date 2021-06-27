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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
EDİRNE - Trakya'da YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı

EDİRNE - Trakya'da YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı

- Sınava giren öğrencilerden görüntülerTrakya'da YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanıEDİRNE (AA) - Trakya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) heyecanı yaşanıyor.AYT için Trakya Üniversitesindeki fakülte binalarına gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.Aileleriyle vedalaşan öğrenciler, sınava girmeden önce el dezenfektanı ve verilen yedek maskeleri kullandı.Sınav görevlilerinin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından öğrenciler, salona alındı. - Kırklareli ve TekirdağKırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsünde sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak binaya giriş saatini bekledi.Öğrenciler ellerini dezenfekte ettikten sonra okul binasına alındı. Öğrenci velileri ise okul bahçesinin dışında çocuklarını bekledi.Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesinde sınava giren öğrencilerin de heyecanlı oldukları görüldü.
Öğrenciler ellerini dezenfekte edip, maskelerini taktıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyarak sınav salonlarına giriş yaptı.

Okul Binası Koronavirüs Polis Ekipleri Öğrenciler Okul Bahçesi 

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