Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
EDİRNE - Trakya'da YKS heyecanı

EDİRNE - Trakya'da YKS heyecanı

- Sınav merkezinden görüntüler - Öğrencilerin içeri alınmaları Trakya'da YKS heyecanıEDİRNE (AA) - Trakya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için Trakya Üniversitesindeki fakülte binalarına gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girdi.Aileleriyle vedalaşan öğrenciler, sınava girmeden önce el dezenfektanı ve verilen yedek maskeleri kullandı.Sınav görevlilerinin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından öğrenciler, salona alındı.Aileleri, çocuklarını sınava girdikleri binaların önünde bekledi. Bazı veliler, çocuklarını beklerken Kur'an - ı Kerim okudu. - Kırklareli ve TekirdağKırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak binaya giriş saatini bekledi.Öğrenciler, ellerini dezenfekte ettikten sonra okul binasına alındı. Öğrenci velileri, okul bahçesinin dışında çocuklarını bekledi.Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesinde YKS'ye giren öğrenciler de sınav heyecanı yaşadı.Öğrenciler, ellerini dezenfekte edip maskelerini taktıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyarak sınav salonlarına girdi.

Okul Binası Koronavirüs Polis Ekipleri Öğrenciler Okul Bahçesi 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement