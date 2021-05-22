EDİRNE - Trakya'da kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda denetimler sürüyor
- Trakya'da kovid - 19 ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor - Polis ekipleri, işlek cadde ve kavşaklarda denetim yapıyor - Sürücülerin ve yayaların izin belgeleri kontrol ediyorTrakya'da kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda denetimler sürüyorEDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda denetimler devam ediyor.Kovid - 19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs saat 05.00 itibarıyla kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanıyor.Bu kapsamda Edirne 'de polis ekipleri, işlek cadde ve kavşaklarda oluşturdukları denetim noktalarında sürücülerin ve yayaların izin belgelerini kontrol ediyor.Kırklareli'nde de Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere birçok noktada denetim yapılıyor.Denetim noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri de kontrol ediliyor.Tekirdağ'da polis ekipleri, Hükümet ve Cumhuriyet caddeleri ile sahil kesiminde denetim yapıyor.
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