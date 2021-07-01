Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
EDİRNE - Tırdan dökülen alüminyum çubuklar sınır kapısına giden yolda trafiği aksattı

EDİRNE - Tırdan dökülen alüminyum çubuklar sınır kapısına giden yolda trafiği aksattı

- Alüminyum çubukların görüntüsü - Olay yerinden detaylar - Trafik görüntüsü Edirne 'de tırdan dökülen alüminyum çubuklar sınır kapısına giden yolda trafiği aksattıEDİRNE (AA) - Edirne 'de tırdan dökülen alüminyum çubuklar trafiğin aksamasına neden oldu.Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli Sınır Kapısı istikametine seyir halindeki Romanya plakalı tırın sürücüsü, Hasanağa Bayırı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.Savrulma nedeniyle tırın dorsesindeki alüminyum çubuklar yola döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi.Sınır kapısı yönünde trafiğe kapanan yolda trafik daha sonra tek şeritten sağlandı.Alüminyum çubukların kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

Karayolları Sınır Kapısı Alüminyum Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
Sınırda Savaş ProvasıSınırda Savaş Provası
Katliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralıKatliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralı
Kilis'e 3 Roket Mermisi DüştüKilis'e 3 Roket Mermisi Düştü
Şivan Perver Ve Barzani Türkiye'deŞivan Perver Ve Barzani Türkiye'de
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı