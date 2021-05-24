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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
EDİRNE - Sokağa çıkma kısıtlamasında bir evde oyun oynayan 9 kişiye tutanak hazırlandı

EDİRNE - Sokağa çıkma kısıtlamasında bir evde oyun oynayan 9 kişiye tutanak hazırlandı

- Polis ekiplerinin evde arama yapması Edirne 'de sokağa çıkma kısıtlamasında bir evde oyun oynayan 9 kişiye tutanak hazırlandıEDİRNE (AA) - Edirne 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kağıt oyunları oynadığı tespit edilen 9 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 1. Murat Mahallesi'ndeki evde arama yaptı.Ekipler eve girdiğinde camdan atlayıp kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Evde çok sayıda iskambil destesi bulundu.Emniyet güçlerinin evde kumar oynandığına dair tespitte bulunmadığı öğrenildi. Evdeki 9 kişi hakkında, sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kurallarını ihlalden tutanak tutuldu.

Kambi Koronavirüs Para Cezası Akalan 

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