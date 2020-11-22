EDİRNE - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Edirne kent merkezinden görüntüler - Çilingirler Caddesi, Saraçlar Caddesi ve Talatpaşa Caddesi'nden görüntülerEDİRNE (AA) - Edirne 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü. Kentin simge mevkilerinden Saraçlar Caddesi ve Selimiye Meydanı'nda kısıtlamayla sakinlik oluştu.
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