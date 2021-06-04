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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
EDİRNE - SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan dijital ağlarda 'güçlü ve sürekli yenilenen' şifre kullanımı uyarısı

EDİRNE - SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan dijital ağlarda 'güçlü ve sürekli yenilenen' şifre kullanımı uyarısı

EDİRNE - SODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan dijital ağlarda "güçlü ve sürekli yenilenen" şifre kullanımı uyarısı - Sosyal medya kullanımından detay görüntü - Prof. Dr. Levent Eraslan ile röportajSODİMER Başkanı Prof. Dr. Eraslan'dan dijital ağlarda "güçlü ve sürekli yenilenen" şifre kullanımı uyarısı: - "Dijital ağa girdiğimiz her süreçte tehlikeye maruz kalıyoruz. Kullanıcılar güçlü ve sistemli, sürekli yeniledikleri bir şifre sistemine sahip olsunlar. Çünkü dijital dünya insanların verilerine açık bir sistem"EDİRNE (AA) - Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, sosyal medya ve dijital ağ kullanıcılarının kendi güvenlikleri için güçlü ve sistemli, sürekli yeniledikleri bir şifre sistemine sahip olması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Eraslan, bir program için geldiği Edirne 'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullanıcılara sosyal medya platformlarında kişisel bilgi ve verilerini paylaşmama uyarısında bulundu.Sosyal medya platformlarının ve dijital ağların güvenlik açıkları olabildiğine dikkati çeken Eraslan, "Kullanıcılar asla hiçbir sosyal medya aracına kendi T.C. kimlik numaralarını, adreslerini, ehliyet veya pasaport bilgilerini ve banka kartı şifrelerini asla paylaşmasınlar." dedi.
Eraslan, internet ortamında yaşanabilecek risklere karşı kullanıcıların kendi güvenlik önlemlerini alması gerektiğini ifade etti.
Kullanıcıların dijital güvenliklerine önem vermesi gerektiğini aktaran Eraslan şunları kaydetti:"Çünkü dijital ağa girdiğimiz her süreçte tehlikeye maruz kalıyoruz. Kullanıcılar güçlü ve sistemli, sürekli yeniledikleri bir şifre sistemine sahip olsunlar. Çünkü dijital dünya insanların verilerine açık bir sistem. Hiç kimse 'Şu çok güvenlidir' diyemez. Çünkü bu algoritma buna göre çalışmıyor. Bu yüzden kullanıcılar, kendi kişisel özelliklerini, bilgilerini, verilerini, adreslerini paylaşmamayı öncelikle bir kültür haline getirmeli. Aynı şekilde aileler bunu çocuklarına öğretmeleri gerekli."

Sosyal Medya Kişisel Bilgi Muhabir Gori Banka Kartı 

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