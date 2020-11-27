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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
EDİRNE - Sınır ötesi müşterileri olan pazar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı

EDİRNE - Sınır ötesi müşterileri olan pazar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı

- Detay (Geçmiş günlerdeki hareketlilik ve boş anı) - Salih Baran'ın anonsu Edirne 'de sınır ötesi müşterileri olan pazar Kovid - 19 tedbirleri kapsamında kapatıldıEDİRNE (AA) - Edirne 'de pek çok ürünün uygun fiyata bulunabildiği komşu ülkelerden gelenlerin de alışveriş için tercih ettiği pazar, Kovid - 19 tedbirleri kapsamında kapatıldı.Cuma günleri kurulan züccaciyeden, tekstile, meyve sebzeden, tuhafiyeye çeşitli ürünlerin satıldığı, halk arasında "Sosyete Pazarı" olarak bilinen Ulus Pazarı, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 2 hafta süreyle kapatıldı.Bulgar vatandaşlarının sıklıkla geldiği pazarın kapatıldığı, Bulgaristan'daki yayın organlarından ve sosyal medya gruplarından duyuruldu. Buna rağmen kente bu durumdan bilgisi olmadan gelen az sayıdaki kişi pazarın kapısından geri döndü.Bu arada Bulgaristan'da da Kovid - 19 vakalarının artması nedeniyle son günlerde Bulgar turistlerin kente gelişlerinin azaldığı gözleniyordu.

Sosyal Medya Koronavirüs Alışveriş Bild Sınır Ötesi 

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