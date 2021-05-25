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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
EDİRNE - Sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

EDİRNE - Sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

- Kaza yapan kamyonet - Kamyonetin itfaiye ekiplerince kaldırılması - Kaza nedeniyle bir evin duvarına çarpan traktör - Kamyonet içindeki eşyalar - Kaza sonucu kopan tekerleğin kamyonetin içine konması Edirne 'de sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıEDİRNE (AA) - Edirne 'nin Keşan ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren sığınmacıları taşıyan kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Uzunköprü ilçesinden Keşan istikametine giden ve içerisinde sığınmacıların bulunduğu 59 TV 507 plakalı kamyonet, Paşayiğit Mahallesi'nde, S.A. idaresindeki 22 RR 503 plakalıtraktörle çarpıştı.Kontrolden çıkan traktör, yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durdu.Çarpışmanın etkisiyle yan yatan kamyonetin sürücüsü ile araçta bulunan bazı sığınmacılar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralanan Irak uyruklu 3 sığınmacı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, kaçan kamyonet sürücüsü ve diğer sığınmacıları yakalamak için çalışma başlattı.

Polis Sığınmacı Jandarma Sığınmacılar Sığınma 

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