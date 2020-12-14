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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
EDİRNE - Şiddetli sağanak etkili oluyor

EDİRNE - Şiddetli sağanak etkili oluyor

- Sağanak yağış görüntüsü - Caddelerde biriken su görüntüleri Edirne 'de şiddetli sağanak etkili oluyor - Sağanak nedeniyle bir yolda çökme meydana geldiEDİRNE (AA) - Edirne 'de şiddetli sağanak etkisini sürdürüyor.Kentte bir süredir devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zaman zaman zorluk yaşadı.Yağış, Fatih Mahallesi İbrahim Zagra Caddesi'ndeki yolun çökmesine neden oldu. Trafik ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarından itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Güvenlik Önlemi 

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