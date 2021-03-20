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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
EDİRNE - Saros Körfezi'nde deniz dibi temizliği yapıldı

EDİRNE - Saros Körfezi'nde deniz dibi temizliği yapıldı

- Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu açıklaması - Deniz temizliğinden görüntüler - Denizden çıkarılan atıkların görüntüleriSaros Körfezi'nde deniz dibi temizliği yapıldı - Deniz dibinden traktör lastiği, araç kornası, plastik ve cam şişe gibi atıklar toplandıEDİRNE (AA) - Saros Körfezi'nde "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.
Keşan Belediyesi ile İbrice Limanı'ndaki dalış merkezilerinin iş birliğinde dalgıçlar, Saros Körfezi kıyısına geldi.Burada dalgıçlar tarafından yapılan deniz dibi temizliğinde traktör lastiği, araç kornası, plastik ve cam şişe gibi atıklar toplanarak karaya çıkarıldı.Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gazetecilere, liman içi ve çevresinde temizlik çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Bölge turizmine önemli katkı sağlayan dalış merkezlerinin deniz temizliğinde de etkin rol aldığını anlatan Helvacıoğlu, şöyle konuştu:"Dünya Su Günü her ne kadar tatlı su kaynaklarının önemine dikkati çekmek amacıyla kutlansa da biz bugün sadece tatlı suyu değil, suyu korumak temasıyla bir farkındalık oluşturmak istedik. Bugün dünyada yaklaşık 800 milyon insanın güvenli ve temiz suya erişimi olmuyor. Yaşam kaynağımız suyu korumak ve doğru kullanmak zorundayız. Sadece bir sigara izmaritinin 7 metreküp suyu kirlettiği bilinmeli. Çöpleri doğaya atan bir kişinin ekolojik dengenin bozulmasına sebebiyet verdiğini ve yine bundan kendisinin etkileneceğini bilmesi gerekiyor."Dalgıçlar da temizlik çalışmasına katkı sunan Keşan Belediyesine teşekkür etti.

Sigara İzmariti Ekolojik Farkındalık Sigara Tatlı Su Kaynakları 

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