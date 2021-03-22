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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
EDİRNE - Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

EDİRNE - Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

- Edirne 'de etkili olan yağıştan görüntüler Edirne 'de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştuEDİRNE (AA) - Edirne 'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.Meteorolojinin "kuvvetli yağış" uyarısı verdiği kentte, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin önündeki tente altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.Kentin güneyindeki Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde de kuvvetli sağanak etkisini gösteriyor.Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, çarşamba günü sağanağın, yerini kar yağışına bırakmasını öngörüyor.

Hava Sıcaklığı Akalan Kar Yağışı Irak 

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