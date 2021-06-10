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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
EDİRNE - Sağanak geçişleri zaman zaman etkili oluyor

EDİRNE - Sağanak geçişleri zaman zaman etkili oluyor

- Edirne 'deki sağanak yağışEDİRNE (AA) - Edirne 'de zaman zaman etkili olan sağanak geçişleri vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte bulut geçişleri sırasında aralıklarla kuvvetli sağanak etkisini gösteriyor.Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar zorluk yaşıyor.Meteorolojik uyarıları dikkate alıp hazırlıklı olanlar şemsiyeleriyle sağanaktan korunurken, bazı kent sakinleri ise ıslanmaktan kurtulamıyor.Bazı vatandaşlar sağanak geçene kadar tarihi çarşılar ve dükkan tenteleri altında beklerken, poşetlerle yağmurdan korunmaya çalışanlar da göze çarpıyor.Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanak geçişlerinin hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

Sağanak Yağış Akalan 

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