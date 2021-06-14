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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
EDİRNE - Sağanak etkili oldu

EDİRNE - Sağanak etkili oldu

- Sağanak yağışın etkili olduğu kentten görüntüler - Yollarda meydana gelen su birikintileriEDİRNE (AA) - Edirne 'de zaman zaman etkili olan sağanak geçişleri, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte bulut geçişleri sırasında aralıklarla kuvvetli sağanak etkisini gösterdi.Kentte öğleden sonra aniden bastıran ve yer yer etkisini artıran kuvvetli yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara sokaklarda su birikintileri oluştu.Kimi bölgelerde birikintiler nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.Polis ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup dışarı çıkan sürücüleri kavşaklarda dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.Meteorolojik tahminlere göre, sağanak geçişlerinin yeni hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

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