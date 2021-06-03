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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
EDİRNE - 'Rotahane Projesi' ile Edirne'ye gelen heyet kenti gezip, tava ciğer pişirdi

EDİRNE - 'Rotahane Projesi' ile Edirne'ye gelen heyet kenti gezip, tava ciğer pişirdi

EDİRNE - "Rotahane Projesi" ile Edirne 'ye gelen heyet kenti gezip, tava ciğer pişirdi - Heyetin Edirne ziyaretinde tava ciğer restoranına gelmesi - Tava ciğer pişirilmesi - Tava ciğer türküsü söylenmesi"Rotahane Projesi" ile Edirne 'ye gelen heyet kenti gezip, tava ciğer pişirdiEDİRNE (AA) - Türkiye'nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Rotahane Projesi kapsamında Edirne 'ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi, Rotahane kurucusu Pervin Ersoy ve beraberindeki sanatçı heyeti, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezip, tescilli lezzeti tava ciğerin tadına baktı."Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz" sloganıyla kentlerin tanıtımı amacıyla gerçekleşen gezi programının Edirne ayağına sanatçılar Serkan Çağrı, Suzan Kardeş, Açelya Akkoyun, Serap Çiftçi'nin yanı sıra gurmeler ve proje ekibi üyeleri katıldı.
Edirne gezisine kentin turistik bölgesi Karaağaç semtinden başlayan heyet, Lozan Anıtı, Tarihi Tren Garı, Meriç Köprüsü ve II. Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti.Heyet daha sonra Edirne 'nin meşhur lezzetinin yapımını görmek ve tatmak için kentteki bir restorana geldi. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, heyeti burada karşıladı. Edirne 'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar'dan tava ciğerin yapımı hakkında bilgi alan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra tavanın başına geçerek ciğer pişirdi.Heyet daha sonra tava ciğer türküsü ve Rumeli ezgileri eşliğinde pişirdikleri ciğerin tadına baktı.

Tava Ciğeri Gesi Trol 

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